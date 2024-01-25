Январь под занавес решил напугать Хабаровский край морозами

В Хабаровске в предстоящие сутки ожидается погода без осадков, ветер западный 4−9 метров в секунду, температура ночью опустится до — 25…-27 градусов, днем поднимется до — 14…-16. В этот день, а назван он Еремин у крестьян в особом почете были мелкие домашние животные — собаки и кошки. В народе говорили: «Ерема на печи сидит, а кошка в печурке».



С кошками в простонародье было связано немало примет и суеверий. Считается, что эти животные самые чувствительные к переменам погоды. Помимо этого, им приписывают свойства предвидеть разные события в доме, например, если кошка умывается, то следует ждать гостей, а если спит, накрыв лапами нос, — к холодам.