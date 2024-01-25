Январь под занавес решил напугать Хабаровский край морозами

Январь на исходе, а морозы, как и полагается им зимой, никуда пока не уходят. Показывают свой суровый норов!.
В предстоящие сутки в Хабаровском крае будет преобладать погода без существенных осадков, ночью на юге-востоке края местами сохранится небольшой снег, ветер северо-западный, западный 2−7 метров в секунду, местами 9−14, ночью на побережье Татарского пролива порывы до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха на рассвете −30…-35 градусов и ниже, днем −9…-16 градусов, местами −20 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Хабаровский гидрометцентр.
В Хабаровске в предстоящие сутки ожидается погода без осадков, ветер западный 4−9 метров в секунду, температура ночью опустится до — 25…-27 градусов, днем поднимется до — 14…-16. В этот день, а назван он Еремин у крестьян в особом почете были мелкие домашние животные — собаки и кошки. В народе говорили: «Ерема на печи сидит, а кошка в печурке».
С кошками в простонародье было связано немало примет и суеверий. Считается, что эти животные самые чувствительные к переменам погоды. Помимо этого, им приписывают свойства предвидеть разные события в доме, например, если кошка умывается, то следует ждать гостей, а если спит, накрыв лапами нос, — к холодам.
Присматривайтесь к своим кошкам и всегда будете в курсе погодных предвестий!