Игра на пилах и песни на жестовом языке: начался шестой сезон проекта «Музыка в метро»

В столице начался шестой сезон проекта «Музыка в метро». В нем примут участие 285 исполнителей. Среди них есть и те, кто уже знаком пассажирам московского транспорта.
«Мы развиваем сервисы для комфортных и приятных поездок по поручению Сергея Собянина. Сегодня стартовал шестой сезон проекта “Музыка в метро”. Целый год участники будут радовать пассажиров городского транспорта своими выступлениями», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Так, перед жителями и гостями столицы снова выступят певица Алиса Димитриади, балалаечница Антонина Синицина, скрипач Александр Демидов, команда «Эхо улиц», саксофонистка Александра Фокс, исполнитель песен на жестовом языке Дмитрий Арещенков и многие другие. Вернулся и ансамбль «Поющая сталь», артисты которого играют на пилах.
Впервые в проекте примут участие коллектив «СолнцелунА», играющий этно-экзотику и светлый рок, кавер-группа «Где Стас?», выступающая с рок-хитами, а также «МамсХор», известный многим по музыкальному телешоу.
Самый младший артист сезона — 10-летний Владимир Сорокин, который исполнит эстрадные песни. Как и другие несовершеннолетние участники, он будет выступать под присмотром родителей.
В этом сезоне в проекте представлены почти все музыкальные жанры: фолк, джаз, блюз, рок, поп, авторская песня, инструментальная музыка и многие другие.
Площадки для выступлений музыканты будут выбирать самостоятельно. Места для концертов разделили по уровням громкости: низкий, средний и высокий. Недавно открылись новые площадки — на станциях «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар», «Каховская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская» и «Кунцевская» Большой кольцевой линии, а также на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра и на международном автовокзале Северные Ворота.
Проект «Музыка в метро» работает с 2016 года. В прошлом сезоне в нем приняли участие 254 исполнителя, а за все пять сезонов состоялось более 400 тысяч выступлений.