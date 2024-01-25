Игра на пилах и песни на жестовом языке: начался шестой сезон проекта «Музыка в метро»

Площадки для выступлений музыканты будут выбирать самостоятельно. Места для концертов разделили по уровням громкости: низкий, средний и высокий. Недавно открылись новые площадки — на станциях «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар», «Каховская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская» и «Кунцевская» Большой кольцевой линии, а также на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра и на международном автовокзале Северные Ворота.