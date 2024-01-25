На Кубани прогнозируют подъем воды в реках из-за дождей

«Вечером и до конца суток 25 января, а также в течение суток 26 января местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20−22 м/с», — сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.