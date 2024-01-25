На Кубани прогнозируют подъем воды в реках из-за дождей. Обильные осадки в регионе ожидаются 25 и 26 января.
«Вечером и до конца суток 25 января, а также в течение суток 26 января местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20−22 м/с», — сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.
Из-за дождей вода может подняться в реках юго-западной и юго-восточной части региона. В зоне риска находятся Крымский, Абинский, Северский, Апшеронский, Темрюкский, Туапсинский районы, Горячий Ключ и Геленджик.
«Возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с подтоплением и затоплением территорий, активизацией экзогенных процессов, нарушением работы ливневой канализации, выходом из строя объектов жизнеобеспечения, увеличением количества ДТП», — уточнили в региональном Центре мониторинга и прогнозирования ЧС.