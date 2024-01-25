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На Кубани прогнозируют подъем воды в реках из-за дождей

Сильные дожди со снегом пройдут на Кубани 25 и 26 января.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 77% 764 мм рт. ст. +12°
На Кубани прогнозируют подъем воды в реках из-за дождей
Источник: телеграм-канал

На Кубани прогнозируют подъем воды в реках из-за дождей. Обильные осадки в регионе ожидаются 25 и 26 января.

«Вечером и до конца суток 25 января, а также в течение суток 26 января местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20−22 м/с», — сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

Из-за дождей вода может подняться в реках юго-западной и юго-восточной части региона. В зоне риска находятся Крымский, Абинский, Северский, Апшеронский, Темрюкский, Туапсинский районы, Горячий Ключ и Геленджик.

«Возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с подтоплением и затоплением территорий, активизацией экзогенных процессов, нарушением работы ливневой канализации, выходом из строя объектов жизнеобеспечения, увеличением количества ДТП», — уточнили в региональном Центре мониторинга и прогнозирования ЧС.