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В Крыму дешевеют яйца, но былых цен уже не будет

Яйца в Крыму начали дешеветь, но к привычным 55−60 рублям их стоимость уже не вернется.
Источник: МК.RU Крым

С начала 2024 года в Крыму начали дешеветь яйца, цены на которые взлетели в конце прошлого года. Об этом пишет «КП-Крым».

Так, по данным Крымстата, яйца стоили 164 рубля в конце прошлого месяца. На данный момент их стоимость снизилась на 22%. В частности, яйца категории С1 по состоянию на 23 января реализуется по цене от 125 рублей за десяток.

При этом производители утверждают, что прежней приятной стоимости яиц в 55−60 рублей больше не будет из-за подорожания кормов и других необходимых для выращивания птицы компонентов.