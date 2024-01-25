В Крыму дешевеют яйца, но былых цен уже не будет

С начала 2024 года в Крыму начали дешеветь яйца, цены на которые взлетели в конце прошлого года. Об этом пишет «КП-Крым».
Так, по данным Крымстата, яйца стоили 164 рубля в конце прошлого месяца. На данный момент их стоимость снизилась на 22%. В частности, яйца категории С1 по состоянию на 23 января реализуется по цене от 125 рублей за десяток.
При этом производители утверждают, что прежней приятной стоимости яиц в 55−60 рублей больше не будет из-за подорожания кормов и других необходимых для выращивания птицы компонентов.