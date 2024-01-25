Власти Ростова обвинили физику и холода в ямах на дорогах

Дороги в Ростове-на-Дону сильнее всего страдают в зимнее время. Как рассказал руководитель дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Владимир Костюк, это связано с перепадами температур, в том числе — переходом через нулевую отметку, а также со снегом, водой и законами физики.
«Зима — один из самых сложных и напряженных периодов времени для дорожников в Ростове, то плюс, то минус, — цитирует руководителя ДИСОТИ пресс-служба администрации. — А физику никто не отменял. Снег тает, вода попадает в микротрещины, замерзает и разрывает асфальт. Объем разрушений на автомобильных дорогах большой, поэтому одновременно везде отработать не всегда физически получается. Просьба отнестись к этому с пониманием».
При этом откуда появляются изначальные трещины, управленец не объяснил. По его словам, у властей есть контракты на текущий ремонт. Работы стараются проводить ночью, когда машин на дорогах меньше. В светлое время суток устраняют только те ямы, из-за которых может произойти авария.
Представитель компании-подрядчика Николай Федосов призвал водителей объезжать новые «латки» на проезжей части и объяснил, из-за чего приходится работать в мороз.
«Традиционным асфальтом сейчас невозможно работать. Применяем литую смесь. Поэтому хочу попросить наших водителей: если вы видите сигнальные конусы, незастывшую асфальтобетонную смесь, пожалуйста, объезжайте ремонтируемый участок», — рассказал он. Нужно, чтобы материал смог застыть.
Ранее стало известно, что около половины дорог донской столицы требуют ремонта для приведение в нормативное состояние. Кроме того, из-за ям на дорогах водители автобусов, следующих в микрорайон «Суворовский», увольняются.