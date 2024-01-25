Власти Ростова обвинили физику и холода в ямах на дорогах

«Зима — один из самых сложных и напряженных периодов времени для дорожников в Ростове, то плюс, то минус, — цитирует руководителя ДИСОТИ пресс-служба администрации. — А физику никто не отменял. Снег тает, вода попадает в микротрещины, замерзает и разрывает асфальт. Объем разрушений на автомобильных дорогах большой, поэтому одновременно везде отработать не всегда физически получается. Просьба отнестись к этому с пониманием».