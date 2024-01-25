Пшено вместо бургеров и одинаковая одежда: Как жили студенты в Нижнем Новгороде сто лет назад

О кутежах студентов постреволюционного времени сегодня ходят байки. Из печатных источников известно, что нижегородской молодежи 100 лет назад было, где выпить и развлечься. При Советском городском театре работал ресторан, где до трех часов ночи можно было пробовать разнообразные вина. На площади Ново-базарной (Горького) прохожих завлекал ресторан «Метрополь» со своим кабаре. Молодежь хаживала и в клубы для рабочих. О целесообразности продажи там пива долго велись споры, публиковались радикально противоположные мнения по этому поводу. Автор по фамилии Шульц писал, что рабочим необходимо расслабляться, а Дядя Кузьма предлагал тыкать вилами тех, кто одобряет распитие хмельного. Параллельно шла активная борьба с самогонщиками. Газеты писали, что на улице Готмановской (ныне Костина) изъяли самогонный аппарат, а на Варварке в квартире гражданина Трунова нашли две с половиной бутылки с самогонкой.