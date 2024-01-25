Пшено вместо бургеров и одинаковая одежда: Как жили студенты в Нижнем Новгороде сто лет назад

25 января россияне отмечают День студента. В Нижегородской области свой праздник впервые отметят аж 25,6 тысяч первокурсников. Сто лет назад их было гораздо меньше. Например, Нижегородский государственный университет принимал порядка 500 человек. Количество предметов и дисциплин было другим, да и быт учащихся тоже. «Комсомолка» выяснила, как жили студенты в 1924 году, и чем они отличаются от современных.
Одевались сдержанно
Разумеется, первое, что бросается в глаза — это мода. Девушкам из простых семей были недоступны модные костюмы. На занятия они ходили почти в одинаковых платьях. Бывало, что наряды сидели не по фигуре и донашивались за старшими сестрами. Молодому человеку прилично было появляться на занятиях в брючном костюме. Мануфактурный отдел «Промторга» на Рождественской в то время торговал хлопчатобумажными и льняными тканями, куда там было до шелка или джерси!
У современных студентов выбор куда больше. Они могут выбрать любой стиль и любую цветовую гамму. Строгих требований к внешнему виду в вузах нет. Важно, чтобы человеку было комфортно и ничто не отвлекало от учебного процесса. Парни и девушки зачастую отдают предпочтение джинсам, просторным худи и удобным кроссовкам. Разнится только ценник на вещи — одни могут позволить себе что-то люксовое, другие одеваются в масс-маркете.
Они удивились бы нашим бургерам
Студенты 1924 года сильно позавидовали бы, узнав, какое многообразие предлагают ныне нижегородские заведения общепита. Итальянская, французская, грузинская, паназиатская кухня… чего только ни встретишь в Нижнем Новгороде! Регулярно проводятся гастрономические фестивали. Местные повара находят старые рецепты нижегородской кухни, соревнуются в мастерстве приготовления и подачи блюд. У нас появляются свои бренды — пирожки на укус, та самая шаурма на Средном, волжская калья. В каждом кафе полным-полно бургеров. Все они вполне подходят для среднего кошелька.
А что было тогда? Начало прошлого века обернулись для Поволжья страшным голодом. Эта тема нашла свое отражение и в работах жившего в то время известного фотохудожника Максима Дмитриева. Краюха сухого хлеба была за радость, люди гибли от голода. Ближе к середине 20-х годов ситуация несколько стабилизировалась, но буржуазные замашки были не в чести: покупай пуд пшена по 19 рублей, и не жалуйся! Пуд сахарного песка стоил 150 рублей, при этом зарплата простого рабочего была в разы ниже. Для хозяюшек составлялись самые простые рецепты, лишь бы накормить.
Спали на полу и порицали неграмотность
В послереволюционные годы развернулась настоящая борьба с безграмотностью. Из вчерашнего крестьянина, не умеющего даже читать, стремились сделать интеллигентного юношу, а затем и трудовую единицу. Открывались высшие учебные заведения, работали школы для взрослых. Высшее образование стало доступно и девушкам. В университетах стала собираться очень пестрая публика. Вот как описана одна подобная встреча абитуриентов в романе Н. И. Кочина «Нижегородский откос»:
— Сенька вошел в светлый просторный зал с портретами великих ученых на стенах, где вокруг стола сидели важно профессора в сюртуках и манишках, и одурел от страха. Он, каким ушел из деревни, таким и заявился сюда: в посконной рубахе до колен, в залатанных портках и в лаптях с дерюжьими онучами. Ноги в лаптях ему тут же удалось спрятать под стол, пусть не мешают поступлению в вуз. Он терпеливо ждал. У большого стола экзаменовали девицу с длинными косами, в узкой юбке, перехваченной в талии лакированным ремнем с пряжкой. «Из этих, из энтиллигенток».
Студенты проживали в общежитиях. В голодные годы, как говорилось в отчетах Нижегородского института, они спали на голых досках, в комнатах с клопами и «пили серую воду», однако устраивали вечера с гармоникой и танцами. Со временем стали появляться первые комсомольцы. Молодые люди дискутировали на различные темы. Проводились собрания, кружки и многое другое.
Вопросы грамотности и нравственности не давали им покоя даже во время летних каникул. «Нижегородская коммуна» писала, что на отдыхе в Горбатовке нижегородские студенты вели диспуты на культурные темы, показывали поучительные спектакли:
— Поставлены инсценировки «Суд над самогонщиком» и «Суд над сифилитиком». Особенно живо прошла последняя инсценировка — все роли исполнены удачно.
Активно развивалась и спортивная жизнь — молодые люди посещали каток, ходили на лыжах, участвовали в соревнованиях по тяжелой атлетике, проводили турниры по шахматам. Со временем сформировался тот самый образ спортсменки, комсомолки и просто красавицы, который мы знаем из советского кино.
Как отдыхали?
Несмотря на все различия, у студентов из разных эпох найдется и много общего. Только представьте, в 1924 году, как и совсем недавно, в кино крутили фильм о Жанне Дюбарри. В роли Людовика XV был совсем не Джонни Депп, но сюжеты фильмов мало чем отличаются.
Культурная жизнь не ограничивалась набиравшим обороты кинематографом. Напротив, ее старались делать разнообразной — люди ходили в цирк и на конные бега, в город приезжали мастера гипноза. В театре можно было увидеть постановки «Барышня с фиалками», «Лиса Патрикеевна», «Пиковая дама», «Хозяин черных скал» и «Ночь любви». Правда, с современной богатой культурной программой это не идет ни в какое сравнение. Хочешь на концерт? Пожалуйста! На выставку — тоже без проблем!
О кутежах студентов постреволюционного времени сегодня ходят байки. Из печатных источников известно, что нижегородской молодежи 100 лет назад было, где выпить и развлечься. При Советском городском театре работал ресторан, где до трех часов ночи можно было пробовать разнообразные вина. На площади Ново-базарной (Горького) прохожих завлекал ресторан «Метрополь» со своим кабаре. Молодежь хаживала и в клубы для рабочих. О целесообразности продажи там пива долго велись споры, публиковались радикально противоположные мнения по этому поводу. Автор по фамилии Шульц писал, что рабочим необходимо расслабляться, а Дядя Кузьма предлагал тыкать вилами тех, кто одобряет распитие хмельного. Параллельно шла активная борьба с самогонщиками. Газеты писали, что на улице Готмановской (ныне Костина) изъяли самогонный аппарат, а на Варварке в квартире гражданина Трунова нашли две с половиной бутылки с самогонкой.
Как отмечали День студента?
С 1923 года Татьянин день был переименован в День пролетарского студенчества. Церковные именины Татьян уже не отмечали, но и без праздника людей не оставили. Для молодежи проводились культурные и просветительские мероприятия. Студенты посещали собрания, специальные лекции, а вечером ходили в театры, кино и клубы. Так, 25 января 1923 года в Советском городском театре студенты химического факультета НГУ ставили сцену в пяти действиях. В выходные там же давали «Фавна» и «Анну Каренину».
Но ровно сто лет назад, в 1924 году, студенческий праздник пришлось отменить. Вся страна находилась в трауре в связи со смертью вождя пролетариата. Заголовки газет пестрили: «Умер Ленин!», а в городе были отменены все развлекательные мероприятия.
Постановление, которое было опубликовано в «Нижегородской коммуне» 22 января 1924 года содержало следующие строки:
— Закрыть все увеселительные учреждения: театры, кино, кабаре и прочего вида увеселения с 23 по 27 января 1924 года включительно. Воспретить продажу спиртных напитков включительно до пива, на указанный срок. Прекратить в день похорон товарища Ленина работу всех учреждений, предприятий и торговых заведений.
Траур соблюдали не все. В доказательство этого в номере от 31 января появилось сообщение о происшествии: — Сотрудниками милиции составлены протоколы на граждан С. М. и В. М. Везломцевых и В. А Новикова за устройство вечеринок в день всеобщего траура.
Сегодня студенты сами планируют свой праздник. Но что бы они ни выбрали, главное, чтобы он прошел без неприятных моментов.
СПРАВКА
25 января 1755 года в день памяти святой мученицы Татианы Римской императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. С тех пор Татьянин день праздновали сначала как день рождения университета, а затем и как праздник всех студентов. С 2005 года праздник носит название День российского студенчества.