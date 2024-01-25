Хабаровчане рассказали, кем хотели стать в детстве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) узнал, о каких профессиях мечтали горожане в детстве. В открытых опросах приняли участие экономически активные граждане из Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.
Каждый девятый мужчина в детстве мечтал стать космонавтом (11%). По 10% мечтали о профессии летчика, инженера и водителя. Стать военным хотели 8% опрошенных, полицейским — 7%. Еще по 7% респондентов мечтали стать врачами и директорами (кто-то — дома культуры, кто-то — автозавода). Машинистом поезда, моряком и спортсменом хотели стать по 3% мужчин, ученым — 1%. Среди других профессий, о которых мечтали в детстве респонденты, — автомеханик, программист, археолог, актер, учитель, художник, журналист, певец, повар и юрист.
22% женщины в детстве мечтали о профессии врача, 17% — учителя. По 6% жительниц города хотели стать юристами и актрисами. О профессии военнослужащей, стюардессы и ветеринара мечтали по 4% опрошенных. Стать дизайнером, певицей, балериной, полицейским или продавцом хотели по 2%. Среди других профессий своей детской мечты женщины упоминали археологов, архитекторов, поваров, художников, парикмахеров, космонавтов, моделей, писателей, журналистов и инженеров.