Воронежская велосипедистка Наталья Фролова стала чемпионкой России

Воронежские велосипедистки отлично выступили на чемпионате России в многодневной трек-гонке по очкам среди женщин. Турнир проходил с 19 по 22 января в Санкт-Петербурге.
Наша землячка Наталья Фролова победила очень уверенно. Первые три этапа она завершила на третьем месте, а вот финальный провела вообще почти безупречно. В итоге Наталья набрала 36 очков и взяла золото с большим отрывом от соперниц. Для сравнения: в активе ее подруги по команде Воронежской области Гульназ Хатунцевой, завоевавшей серебро, всего 21 очко. Надо сказать, борьба за второе-третье места была очень упорной. Хатунцева в итоге опередила соперницу из Санкт-Петербурга всего на одно очко.
— Сезон начался очень достойно. Конечно, это еще неолимпийские виды, но на данный момент наши девушки являются лидерами сборной команды России. Думаю, летом на элитном чемпионате России они также будут бороться за медали самого высшего достоинства, — подвел итоги турнира главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту Олег Агапов.