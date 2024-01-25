Воронежская велосипедистка Наталья Фролова стала чемпионкой России

Наша землячка Наталья Фролова победила очень уверенно. Первые три этапа она завершила на третьем месте, а вот финальный провела вообще почти безупречно. В итоге Наталья набрала 36 очков и взяла золото с большим отрывом от соперниц. Для сравнения: в активе ее подруги по команде Воронежской области Гульназ Хатунцевой, завоевавшей серебро, всего 21 очко. Надо сказать, борьба за второе-третье места была очень упорной. Хатунцева в итоге опередила соперницу из Санкт-Петербурга всего на одно очко.