Скандально известный самарский фотограф стал бойцом СВО

Самарский фотограф и путешественник Арсений Котов, известный своими урбанистическими пейзажами, не раз попадавший в международные скандалы, подписал контракт с Вооруженными силами России и отправился на специальную военную операцию.
«Меня много раз спрашивали, когда же я сам пойду воевать. А вот я взял и пошёл. Следующие полгода проведу где-то на фронтах СВО. Если будет связь, то обещаю делиться своим опытом и впечатлениями», сообщил Telegram Арсений Котов.
Служба Арсения Котова началась в ноябре прошлого года с обучения: «Утром 3 часа полигона со стрельбой из АК-12, ПК и даже гранатами. Вечерами курсы медпомощи или сапёрное дело».
Место службы Арсений Котов не назвал и объяснил это тем, что: «сообщать кому-либо незнакомому лично о месте и подразделении, в котором я служу, я не намерен. Здесь даже симки используют без регистрации».
Известен только его позывной — «Кот».
Арсений Котов делиться своими наблюдениями. Например, «Профессиональные воины это совершенно особенные люди с уникальным мировоззрением, привычками, образом жизни. Многие уже не хотят работать на гражданке, а возвращаются домой лишь, чтобы навестить семью, побыть с детьми, а потом снова отправляются воевать в новую горячую точку», или «Самая быстрая реакция у донецких пацанов, которым сейчас по 18 лет, полжизни война».
Также Арсений Котов сообщил ТОП-7 Военных пранков:
1. С собой ничего не берите, вам на месте всё выдадут.
2. Езжайте смело, вас там встретят.
3. Идите туда, там никого нет, спецы всё проверили.
4. Не ссыте, скоро танк подъедет и вас прикроет, артиллерия уже отработала.
5. Ну и что, что не ваш профиль, вы ведь Спецназ! Элита!
6. Делов то на полчаса, зашли и вышли.
7. Маршрут чист, сапёры всё проверили.