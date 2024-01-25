Скандально известный самарский фотограф стал бойцом СВО

Арсений Котов делиться своими наблюдениями. Например, «Профессиональные воины это совершенно особенные люди с уникальным мировоззрением, привычками, образом жизни. Многие уже не хотят работать на гражданке, а возвращаются домой лишь, чтобы навестить семью, побыть с детьми, а потом снова отправляются воевать в новую горячую точку», или «Самая быстрая реакция у донецких пацанов, которым сейчас по 18 лет, полжизни война».