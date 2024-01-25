Власти Новосибирска прокомментировали объявления на чужих языках в школах

Власти Новосибирска прокомментировали объявления на иностранных языках в школах.
В мэрии указали, что нарушений законодательства со стороны образовательной организации нет.
Напомним, что конфликт разгорелся вокруг школы № 47. Там разместили объявление сразу на трех языках — русском, таджикском и киргизском. В нем содержались рекомендация по ношению масок и просьба к родителям приходить в школу только в случае необходимости.
Как уточнили в школе, иностранные языки используют, так как не все взрослые могут читать на русском.
В департаменте образования в ответ на претензии некоторых общественников указали, что образовательные учреждения могут создавать информационное пространство для адаптации детей иностранных граждан.