Врачи Волгоградской области могут получить по 2 млн рублей

В Волгоградской области определили более 20 дефицитных медицинских специальностей. При поступлении на работу в государственные медучреждения этим специалистам обещают единовременную выплату в 2 миллиона рублей. Эти и другие меры поддержки врачам обсудили на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального парламента, в последние годы в Волгоградской области было задействовано 12 мер поддержки работников здравоохранения. В их числе единовременное пособие и ежемесячная надбавка к окладу молодым специалистам, компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг сельским медикам, страхование от несчастных случаев на работе, льготы по санаторно-курортному лечению, единовременные компенсационные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ежемесячные денежные выплаты также получают студенты-медики и ординаторы, обучающиеся по целевому договору.
По 2 миллиона рублей единовременной выплаты смогут получить врачи дефицитных специальностей, заключившие с государственным медучреждением пятилетний договор на условиях полного рабочего дня. Выплаты предусмотрены анастезиологам-реаниматологам, инфекционистам, неонатологам, семейным врачам, взрослым и детским онкологам, детским урологам-андрологам, детским хирургам, детским эндокринологам, взрослым и детским психиатрам, врачам по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, рентгенологам, врачам скорой помощи, фтизиатрам, эндоскопистам, педиатрам и терапевтам. Постановление о выплатах было подписано в январе губернатором. Уточняется, что список может быть изменен в зависимости от ситуации с медицинскими кадрами.