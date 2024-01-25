Врачи Волгоградской области могут получить по 2 млн рублей

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального парламента, в последние годы в Волгоградской области было задействовано 12 мер поддержки работников здравоохранения. В их числе единовременное пособие и ежемесячная надбавка к окладу молодым специалистам, компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг сельским медикам, страхование от несчастных случаев на работе, льготы по санаторно-курортному лечению, единовременные компенсационные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ежемесячные денежные выплаты также получают студенты-медики и ординаторы, обучающиеся по целевому договору.