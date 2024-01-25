Движение по ЗСД частично перекроют в Петербурге 26−27 января

— 26 и 27 января 2024 года могут вводиться ограничения движения на участке ЗСД от развязки с КАД Юг до развязки с набережной Макарова, включая съезды и заезды на указанном участке. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута, — говорится в сообщении.