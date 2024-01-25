Движение по ЗСД частично перекроют в Петербурге 26−27 января

В Петербурге 26 и 27 января будут перекрывать ЗСД. В этот день в городе пройдут мероприятия, посвященные 80-летию со дня освобождения блокады Ленинграда. Поэтому ожидаются ограничения. Об этом предупредили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».
— 26 и 27 января 2024 года могут вводиться ограничения движения на участке ЗСД от развязки с КАД Юг до развязки с набережной Макарова, включая съезды и заезды на указанном участке. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута, — говорится в сообщении.
Автомобилистов попросили учитывать информацию, которая появляется на информационном табло. Кроме этого, об ограничениях данные будут появляться в навигационных сервисах с оперативным обновлением информации.