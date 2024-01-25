Гонка дронов, битва роботов: названы дисциплины и места проведения Игр Будущего в Казани

Главной станет МВЦ «Казань Экспо» — здесь пройдут церемонии открытия и закрытия соревнований, а также турниры по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-скейтбордингу, фиджитал MOBA (боевая арена) и танцевальному симулятору.

Ледовый дворец « Татнефть Арена» (ул. Чистопольская, д. 42) примет соревнования по фиджитал-хоккею. Зрелищность любимого городом вида спорта усилит киберспортивная составляющая, а среди участников — команда Ak Bars с опытными хоккеистами в составе.

Известные бойцы из таких организаций, как RCC, GOR MMA, «Кузня», и иностранных команд разыграют главный приз в дисциплине фиджитал-единоборства, сражаясь друг с другом и в октагоне, и в игре Mortal Combat во Дворце единоборств «Ак Барс» (пр. Фатыха Амирхана, 1Г).

В экстрим-парке «УРАМ» фристайлеры, среди которых призеры Олимпийских игр и победители X-Games, продемонстрируют свои таланты в двух программах дисциплины фиджитал-BMX. Здесь же пройдет виртуальная велогонка «Игр Будущего».

У парка Горького расположится площадка для одного из самых зрелищных и технологичных видов спорта — гонки дронов.

Выявлять сильнейшего в спортивном программировании будут в IT-парке им. Башира Рамеева (ул. Спартаковская, 2). Здесь же пройдут основные соревнования и суперфиналы дисциплин «Мир танков» и Speedrun.

Битву роботов зрители смогут увидеть, посетив Казанский государственный цирк (пл. Тысячелетия, 2), а свои умения и достижения техники участники направления кибатлетика продемонстрируют на площадке Иннополиса.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.