В Ташкенте планируют запустить канатные маршрутки

По информации пресс-службы городского хокимията, 23 января в китайском Шэньчжэне делегация Ташкента во главе с и.о. хокима столицы Шавкатом Умурзаковым встретилась с представителями компании Beijing North Bartholet Ropeway Technology.
По итогам встречи Toshkent Invest Kompaniyasi и Beijing North Bartholet Ropeway Technology подписали инвестиционное соглашение. Планы компаний предполагают запустить в столице Узбекистана канатное такси.
Иностранная компания представила образцы проектов для будущего канатного общественного транспорта Ташкента. Они были разработаны на основе изучения транспортной ситуации и с учетом развития города, а также предстоящих международных мероприятий.
Проект будет предварительно презентован общественности. Ее рекомендации и предложения будут направлены в проектный офиc Beijing North Bartholet Ropeway Technology. Компания, в свою очередь, обеспечит его реализацию и операционное управление.
Отметим, что системы канатного транспорта обеспечивают характеристики, недоступные всем прочим видам транспорта. Они могут располагаться над густонаселенными районами, пересекать водные преграды. Кроме того, они удобны, безопасны и экологичны.
В условиях развитой городской инфраструктуры, «канатки» — хорошее дополнение к традиционным видам общественного транспорта, позволяющее более эффективно распределить пассажиропоток и разгрузить автомобильные магистрали.
Для справки. Beijing North Bartholet Ropeway Technology — китайско- швейцарское предприятие. Швейцарская Bartholet Maschinenbau, совместно с которой оно было создано, является одним из мировых лидеров в области канатных дорог, парков развлечений и машиностроения.