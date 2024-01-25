В каждом муниципалитете Кузбасса создадут центры семейных традиций

С 1 февраля в каждом муниципалитете откроют центры семейных традиций. Главный уже открылся в Кузбасском государственном краеведческом музее в Кемерове.
Завтра в Центр семейных традиций передадут огонь Всероссийского семейного очага. В церемонии зажжения от региона на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ участвовали Максим и Арина Баклановы.
Как поясняют в правительстве Кузбасса, одна из задач таких центров — сохранить нематериальное наследие региона и создать базу семейных традиций области. Также в центрах можно будет узнать информацию о мероприятиях в регионе в рамках Года семьи.
В каждом муниципалитете откроют тематическую выставку с Книгой семейных ценностей. Посетители смогут делиться своими, а сотрудники потом всё внесут в электронную базу. В итоге это будет единая база, которая станет частью нематериальной коллекции и будет храниться на сервере в Фондохранилище государственных музеев Кузбасса.