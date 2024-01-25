В каждом муниципалитете Кузбасса создадут центры семейных традиций

В каждом муниципалитете откроют тематическую выставку с Книгой семейных ценностей. Посетители смогут делиться своими, а сотрудники потом всё внесут в электронную базу. В итоге это будет единая база, которая станет частью нематериальной коллекции и будет храниться на сервере в Фондохранилище государственных музеев Кузбасса.