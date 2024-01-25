В областном минздраве заявили, что за год привлекли 130 врачей из других регионов и стран

На вопрос одного из подписчиков о том, кто будет работать в строящихся больницах и стационарах, представители ведомства ответили: «Не переживайте, работать будет кому. Хотя действительно в регионе запланировано большое строительство объектов здравоохранения, в связи с чем ведется активная кадровая политика по привлечению в регион специалистов. Только в 2023 году в регион были привлечены 130 врачей и 102 специалиста со средним медицинским образованием из других регионов и стран».