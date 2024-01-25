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В одном из округов Омска затянулся период выбросов

О том, что Центральном округе Омска затянулся период выбросов сероводорода, заставляет думать сообщение Обь-Иртышского УГМС, сделанное в четверг, 25 января 2024 года.

Ведомство сообщает, что накануне, 24 января 2024 года, в ЦАО Омска зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода.

Что примечательно, о повышенной ПДК сероводорода именно в Центральном округе омские метеорологи неоднократно сообщают с конца прошлой недели. С начала недели о выбросах в ЦАО заявляется уже второй раз.

«24 января 2024 года максимальное содержание сероводорода составило 1,4 ПДК в Центральном АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По данным ведомства, в пятницу, 26 января 2024 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске будет пониженным.

экология