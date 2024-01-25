В одном из округов Омска затянулся период выбросов

Ведомство сообщает, что накануне, 24 января 2024 года, в ЦАО Омска зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода.
Что примечательно, о повышенной ПДК сероводорода именно в Центральном округе омские метеорологи неоднократно сообщают с конца прошлой недели. С начала недели о выбросах в ЦАО заявляется уже второй раз.
«24 января 2024 года максимальное содержание сероводорода составило 1,4 ПДК в Центральном АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
По данным ведомства, в пятницу, 26 января 2024 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске будет пониженным.