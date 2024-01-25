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В Татарстане потеплеет до −4 градусов

Такая погода ожидается в выходные.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 94% 763 мм рт. ст. +12°
Источник: Реальное время

К концу этой недели в Татарстан вернется потепление. К выходным температура воздуха опустится до −4 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре региона.

В ближайшие сутки, 26 января, Татарстан будет располагаться в гребне повышенного давления. Ночью температуры воздуха составят от −11 до −16 градусов, при прояснениях до −20˚, днем ожидаются от −7 до −12˚.

В субботу и воскресенье ожидается снег. 27 января в республике возможна слабая метель. Температуры воздуха ожидаются ночью в пределах от −8 до −13 градусов, днем от −4 до −9 градусов. Такая же температура будет и в воскресенье. Синоптики прогнозируют облачную погоду.

В начале следующей недели, 29—30 января, ожидается спокойная погода с температурами ночью от −9 до −14 градусов, днем от −3 до −8 градусов. Местами возможен небольшой снег.