В Татарстане потеплеет до −4 градусов

К концу этой недели в Татарстан вернется потепление. К выходным температура воздуха опустится до −4 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре региона.
В ближайшие сутки, 26 января, Татарстан будет располагаться в гребне повышенного давления. Ночью температуры воздуха составят от −11 до −16 градусов, при прояснениях до −20˚, днем ожидаются от −7 до −12˚.
В субботу и воскресенье ожидается снег. 27 января в республике возможна слабая метель. Температуры воздуха ожидаются ночью в пределах от −8 до −13 градусов, днем от −4 до −9 градусов. Такая же температура будет и в воскресенье. Синоптики прогнозируют облачную погоду.
В начале следующей недели,