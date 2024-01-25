В Татарстане потеплеет до −4 градусов

В субботу и воскресенье ожидается снег. 27 января в республике возможна слабая метель. Температуры воздуха ожидаются ночью в пределах от −8 до −13 градусов, днем от −4 до −9 градусов. Такая же температура будет и в воскресенье. Синоптики прогнозируют облачную погоду.