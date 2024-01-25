Снос лодочной станции «Турист» в Нижнем Новгороде приостановлен судом

«Суд запретил администрации Нижегородского района и Нижнего Новгорода, а также Минимущества региона принудительно сносить, разрушать и перемещать строения и маломерные суда на территории станции до завершения разбирательства», — пояснили в суде.
Истцы также требовали вывезти технику (экскаваторы) с территории лодочной станции и не допускать туда посторонних лиц, однако в этом им было отказано. Суд постановил, что это ходатайство не связано с предметом спора, кроме того, документально оно не подтверждено.
По информации «Ъ», Минимущества Нижегородской области вчера попросило отменить обеспечительный запрет на снос лодочной станции, его рассмотрят в суде сегодня.
Напомним, 17 января представители «Туриста» заявили, что к ним пришли люди с техникой, чтобы снести все сооружения на территории станции. На территорию заехали экскаваторы для демонтажа построек, нагрянули люди в балаклавах. В Сети происходящие события назвали «приветом из 90-х» и «рейдерским захватом». Позже выяснилось: к членам Ассоциации владельцев маломерных судов «Турист» пришли сотрудники ЧОП, привлеченные для обеспечения охраны территории, где работала тяжелая техника.
Спустя пару часов на место прибыл заместитель министра имущественных отношений Нижегородской области Александр Леонтьев. Возмущенные нижегородцы окружили его и завалили вопросами относительно законности действий людей в масках. В ответ чиновник раздал людям листовки, информирующие о порядке доступа на станцию и сроках вывоза лодок и сопутствующих вещей, хранящихся в постройках. Лодочникам дали срок до 28 января.
При этом власти заявляли о том, что сносить начали только заборы и ворота, однако, по словам собеседницы «ФедералПресс», пострадал один из домиков в начале 15-й линии. К утру 18 января появились сообщения о разрушениях большего масштаба.
По информации облправительства, земля под лодочной станцией находится в собственности государства, сам участок не образован, а права на нее отсутствуют в ЕГРН. На территории «Туриста» расположены некапитальные объекты, которые не были внесены в кадастровый учет. На этой территории планируется провести комплексное благоустройство, укрепить берег и создать жилой квартал. Лодочникам же предлагают построить новую станцию на берегу Волги со стороны Бора.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в конце 2023 года в Нижнем Новгороде снесли один из старейших кинотеатров — «Электрон». Долгое время сам кинотеатр боролся за выживание, а местные жители — за его сохранение в качестве культурного центра.