Снос лодочной станции «Турист» в Нижнем Новгороде приостановлен судом

По информации облправительства, земля под лодочной станцией находится в собственности государства, сам участок не образован, а права на нее отсутствуют в ЕГРН. На территории «Туриста» расположены некапитальные объекты, которые не были внесены в кадастровый учет. На этой территории планируется провести комплексное благоустройство, укрепить берег и создать жилой квартал. Лодочникам же предлагают построить новую станцию на берегу Волги со стороны Бора.