В Ростове-на-Дону отменили концерт рэпера Кишлака

В Ростове-на-Дону отменили выступление рэпера Кишлака. Информацию об этом в социальных сетях опубликовали организаторы.
— Приложили все возможные усилия, но по воле определенных обстоятельств, на которые никак не получилось повлиять, мероприятие не получилось провести. Просим проявить понимание. На данный момент, мы определяем новую дату, следите за новостями, — говорится в сообщении.
Изначально музыкальное шоу собирались провести 20 января 2024 года на площадке «Кроп Арены». Сейчас на странице музыканта в VK указано, что концерты должны пройти в Краснодаре, Сургуте, Тюмени и Омске.
Под псевдонимом Кишлак выступает Максим Фисенко. Молодой человек родом из Североморска занимается музыкой с 14 лет. Жанр, в котором он выступает, описывают как «рок с элементами рэпа» с использованием электроники.
Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов добился отмены концерта рэпера Кишлака в Санкт-Петербурге. Депутат с критикой высказался о творчестве исполнителя.