Журналист: система образования Молдовы деградирует

Татьянин день 25 января на постсоветском пространстве по традиции празднуют в студенческой среде. История этого праздника началась в 1755 году, когда в день великомученицы Татианы российская императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий».
В Молдове студентам радоваться особо нечему, отметила в беседе с корреспондентом Sputnik-Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
«К сожалению, в Молдове праздновать нечего, политика “хороших людей” в системе образования привела к ее тотальной деградации. В стране сокращается число вузов и школ, снижается уровень подготовки молодых специалистов, что приводит к их неконкурентоспособности на трудовом рынке как в самой Молдове, так и за ее пределами».
Журналист подчеркивает, что молдавская молодежь не видит возможности для самореализации в собственной стране, выбирая отъезд за границу из-за низкооплачиваемой работы.
«Напомню, что в ходе проводимой в Молдове реформы высшего образования в 2023 году были закрыты 22 учебных заведения: их либо упразднили, либо присоединили к другим вузам. В результате “оптимизации” системы образования в Молдове на 1 тысячу жителей приходится всего 23 студента вуза и 6 студентов учреждений среднего профессионального образования, что ниже показателей любой из стран СНГ и ЕС».
По оценкам экспертов, отмечает она, около 40% находящихся за границей молдаван — это молодые люди студенческого возраста. А среди желающих покинуть страну 15% молдаван, примерно треть, приходится на молодежь в возрасте от 15 до 35 лет.
«Но, несмотря на ужасную реальность, мне хотелось бы сказать, что в Молдове рождается талантливая молодежь, а это означает, что у страны есть будущее. Хотелось бы поздравить всех студентов и пожелать бодрости духа, терпения и возможностей реализовать себя на родине, которая нуждается в вас сейчас как никогда. С праздником, дорогие студенты!» — подытожила Нина Димогло.