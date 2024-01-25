Журналист: система образования Молдовы деградирует

«Но, несмотря на ужасную реальность, мне хотелось бы сказать, что в Молдове рождается талантливая молодежь, а это означает, что у страны есть будущее. Хотелось бы поздравить всех студентов и пожелать бодрости духа, терпения и возможностей реализовать себя на родине, которая нуждается в вас сейчас как никогда. С праздником, дорогие студенты!» — подытожила Нина Димогло.