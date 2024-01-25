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Программа капремонта многоквартирников на Кубани хотят продлить еще на 40 лет

Соответствующее предложение обсудили депутаты ЗСК во время очередной сессии.
Программа капремонта многоквартирников на Кубани хотят продлить еще на 40 лет
Источник: Администрация Краснодарского края

Предполагается, что программу капитального ремонта продлят до 2082 года. Такие изменения связаны с тем, что сроки выполнения работ по капремонту домов, которые были введены в эксплуатацию после утверждения региональной программы, выходят за пределы периода реализации документа, пояснили в пресс-службе ЗСК.

— Увеличение срока действия программы — мера, призванная оптимизировать процессы в данной сфере. Такое решение позволит улучшить процессы планирования и организацию проведения ремонтных работ во всех многоквартирных жилых домах, вне зависимости от сроков введения их в эксплуатацию, — подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Напомним, в этом году в Краснодаре планируют отремонтировать более 200 многоквартирных домов.

ЖКХ