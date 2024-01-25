Программа капремонта многоквартирников на Кубани хотят продлить еще на 40 лет

Предполагается, что программу капитального ремонта продлят до 2082 года. Такие изменения связаны с тем, что сроки выполнения работ по капремонту домов, которые были введены в эксплуатацию после утверждения региональной программы, выходят за пределы периода реализации документа, пояснили в пресс-службе ЗСК.
— Увеличение срока действия программы — мера, призванная оптимизировать процессы в данной сфере. Такое решение позволит улучшить процессы планирования и организацию проведения ремонтных работ во всех многоквартирных жилых домах, вне зависимости от сроков введения их в эксплуатацию, — подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Напомним, в этом году в Краснодаре планируют отремонтировать более 200 многоквартирных домов.