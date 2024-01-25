Туман и осадки: какая погода ожидается в Казахстане 26 января

АЛМАТЫ, 25 янв — Sputnik. Большая часть территории Казахстана 26 января по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, сообщает Казгидромет. В связи с этим сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в горных и предгорных районах страны сильные осадки (дождь, снег), на севере страны сильный снег. По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.