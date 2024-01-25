Туман и осадки: какая погода ожидается в Казахстане 26 января

АЛМАТЫ, 25 янв — Sputnik. Большая часть территории Казахстана 26 января по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, сообщает Казгидромет. В связи с этим сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в горных и предгорных районах страны сильные осадки (дождь, снег), на севере страны сильный снег. По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем снег. Гололед, метель. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем 7−9 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Алматы: увеличение облачности, утром и днем осадки (преимущественно снег), гололед. В конце дня временами туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1−3 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Шымкент: переменная облачность, осадки, ночью временами сильные осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.