РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв — РИА Новости. Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, в них введены ограничения, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин.
По его информации, при регистрации кори или при подозрении на нее в детсадах вводятся ограничительные мероприятия — к посещению не допускаются на срок 21 день не привитые по возрасту, не болевшие корью ранее.
«Учитывая вышеизложенное и на фоне роста заболеваемости кори в Ростове-на-Дону и Ростовской области, своевременно проводятся противоэпидемические мероприятия, которые являются обязательными. На сегодня в области введены вышеуказанные ограничения в 17 детских организованных коллективах, в том числе 11 в Ростове-на-Дону».
Групповых случаев среди организованных коллективов не зарегистрировано, добавил Тюрин.
При этом, по его данным, среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость.
Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.