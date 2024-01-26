Что можно и нельзя делать в Еремин день 26 января, когда следят за кошками

В Еремин день было принято положить кошку в детскую кроватку до того, как там будет спать ребенок. В том случае, если этого не сделать, то малышу будут сниться кошмары. А вот заболевшему человеку рекомендуется сесть на любимое место кошки. Предки верили, что после этого он пойдет на поправку.