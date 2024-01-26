Что можно и нельзя делать в Еремин день 26 января, когда следят за кошками

Православная церковь 26 января вспоминает святого Ермила. В народе отмечают день Ермилы, или день Еремы. Есть еще одно название — Еремин день. В указанную дату было принято особенно внимательно следить за кошками.
Что нельзя делать 26 января
Запрещено заниматься тяжелой работой. Не следует использовать острые предметы, так как могут случиться неприятности. Не рекомендуется спорить, выяснять отношения. День не подходит для того, чтобы переезжать, а также менять работу. Согласно приметам, ничего не удастся.
Что можно делать 26 января
В Еремин день было принято положить кошку в детскую кроватку до того, как там будет спать ребенок. В том случае, если этого не сделать, то малышу будут сниться кошмары. А вот заболевшему человеку рекомендуется сесть на любимое место кошки. Предки верили, что после этого он пойдет на поправку.
Согласно приметам, если кошка ложится брюхом и начинается потягиваться, то это указывает на потепление. Если кошка скребет пол, то это предупреждает про метель. В том случае, если собака лежит вытянувшись, то это также говорит о потеплении.