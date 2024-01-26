Куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о российской армии

«Сложно будет сделать так, чтобы изъятые средства шли на определенные цели, например, нужды спецоперации. Сам порядок распределения денег существовал и раньше, в этой части никаких изменений нет. Дальше все идет в бюджет, как и налоги. Эти деньги не окрашены, то есть не направлены на определенные цели. Если бы все поступающие средства были окрашены, при формировании бюджета был бы полный беспорядок», — сказал Эрнест Валеев.