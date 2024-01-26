Куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о российской армии

«Сложно будет сделать так, чтобы изъятые средства шли на определенные цели, например, нужды спецоперации. Сам порядок распределения денег существовал и раньше, в этой части никаких изменений нет. Дальше все идет в бюджет, как и налоги. Эти деньги не окрашены, то есть не направлены на определенные цели. Если бы все поступающие средства были окрашены, при формировании бюджета был бы полный беспорядок», — сказал Эрнест Валеев.
По словам депутата Госдумы, лишить обвиняемого жилья можно будет только в том случае, если будет доказано, что квартира или дом были куплены на средства, полученные за распространение фейков о Российской армии.
«В Уголовном кодексе есть статья 104.1, в которую вносят изменения. Речь идет о конфискации орудия и имущества, которые использовались для совершения преступления, включая финансирование терроризма, экстремизма и направленные против безопасности страны. Квартира, как орудие правонарушения, вряд ли может использоваться. Это должно быть имущество, которое, вероятно, было задействовано в преступных целях. Если будет доказано, что человек совершил правонарушение и за счет полученных за это доходов купил квартиру или построил дом, тогда возможно», — объяснил депутат.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. Как заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Предполагается, что за данные преступления также будут лишать почетных званий. Депутат Госдумы Евгений Федоров отмечал в беседе с URA.RU, что лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел. При этом дети обвиняемых без жилья не останутся, поскольку они защищены законом.