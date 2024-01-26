Конфликтного тигра из Хабаровского края выпустили в тайгу Приморья

Специалисты Центра «Тигр» завершили ветеринарный осмотр амурского тигра, которого отловили ещё в конце декабря 2023 года в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Центр «Тигр».
Напомним, зверя отловили в ночь на 21 января в посёлке Среднехорский в Хабаровском крае. Изъять хищника из природы решили после того, как он в хабаровском селе задавил более десятка собак.
В центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка попадают все конфликтные или имеющие травмы хищники. Именно здесь им ставят диагноз и, при необходимости, лечат.
Специалисты, осмотрев хищника, приняли решение, что зверь может жить в природе самостоятельно.
«Тигр, которого осмотрели наши ветеринары, ничем не болеет. Зверю два года. Он может самостоятельно охотиться. Поэтому сейчас его перевезли и выпустили в тайгу в удалённые от населённых пунктов районы Приморского края», — сообщил директор центра реабилитации диких животных Виктор Кузьменко.