Конфликтного тигра из Хабаровского края выпустили в тайгу Приморья

«Тигр, которого осмотрели наши ветеринары, ничем не болеет. Зверю два года. Он может самостоятельно охотиться. Поэтому сейчас его перевезли и выпустили в тайгу в удалённые от населённых пунктов районы Приморского края», — сообщил директор центра реабилитации диких животных Виктор Кузьменко.