Из пустоты доносится смех и топот: в старинном доме Хабаровска, где раньше был бордель, по ночам раздаются странные звуки

Речь идет о том самом старинном здании с восьмиугольным красным куполом, расположенном на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Калинина. Существует версия, что в доходном доме Гржибовского действительно одно время был нелегальный японский бордель, причем девушек для любовных утех в такие заведения продавали сами родители. Шокирующий факт, не правда ли?! А как вам такое: в Хабаровске, как и во всей России, до революции проституция была почти законной, по крайней мере, жриц любви ставили на учет и заставляли проходить медосмотры.