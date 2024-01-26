Из пустоты доносится смех и топот: в старинном доме Хабаровска, где раньше был бордель, по ночам раздаются странные звуки

Иногда, поздно вечером, на этаже с мезонином внутри этого великолепного здания в самом центре Хабаровска, кто-то громко хохочет, ходит, а иногда даже чертыхается. Отчетливый топот и смех не раз слышали продавцы многочисленных магазинов, открывавшихся здесь в разное время. И все бы ничего, да только там никого не было. А вакханалию, которая напоминает бурный праздник в публичном доме субботним вечером, устраивают, кажется, привидения. Иначе как объяснить странные звуки?
Речь идет о том самом старинном здании с восьмиугольным красным куполом, расположенном на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Калинина. Существует версия, что в доходном доме Гржибовского действительно одно время был нелегальный японский бордель, причем девушек для любовных утех в такие заведения продавали сами родители. Шокирующий факт, не правда ли?! А как вам такое: в Хабаровске, как и во всей России, до революции проституция была почти законной, по крайней мере, жриц любви ставили на учет и заставляли проходить медосмотры.
«ИНАЯ» СТОРОНА
Город Хабаровск славится изобилием архитектурных памятников с насыщенной историей. Прогуливаясь по главной столичной улице, мало кто задумывается о том, что происходило за стенами этих красивых зданий всего несколько десятков лет назад. А здесь, практически в каждом доходном доме, были развлечения для гостей.
В военном городке почти 80 процентов населения составляли мужчины. Появление публичных домов было закономерностью — считалось, что военным нужен такой досуг. Кстати, бордели помогали снизить уровень сексуальной преступности. Солдат мог пойти в бордель, а не искать «цель» среди несвободных женщин. Но дело в том, что некоторые такие заведения были «поднадзорные», а другие — нелегальные.
— Это была профессия. Как писал один из культурологов, признак большого города — наличие проституции. А если она легализована, то это признак культурного города. А если еще и учитывать, какое количество мужчин тут было, то это просто снижало процент изнасилований. Если проститутки доступны в городе, то не надо идти и брать силой обычных женщин, — рассказывает редакции частный экскурсовод.
Незарегистрированный публичный дом — это заведение не стоявшее на полицейско-врачебном досмотре. Зарегистрированный — это такой, в котором соблюдалась чистота, и каждая девушка проходила регулярный медицинский осмотр, а при незапланированной беременности могла получить пособие. Кстати, русским девушкам было запрещено пользоваться косметикой, потому что макияж мог скрыть язвы и следы болезней на лице.
А вот японские жрицы любви могли краситься. У этой нации другая культура, с культом гейш. Интересный факт: японские бордели были самыми дорогими, как раз из-за того, что девушки уделяли внешней эстетике особое внимание, носили сложные прически, наряды.
КВАРТАЛЫ ПЛАТНОЙ «ЛЮБВИ»
Увеселительные дома, дома терпимости, публичные дома — у борделей есть много названий, до революции в городе были целые кварталы, где продавали «любовь» и «ласку». Например, на нынешней улице Истомина (раньше называлась Артиллерийской) было с десяток борделей. Жители соседних улиц не могли этого терпеть и просили прикрыть заведения, так как рядом были образовательные учреждения и церкви. Местные считали, что такое соседство разрушает нравственность людей.
Сейчас планировка города немного изменилась, но в то время улица между нынешним педагогическим институтом и известным городским торговым центром (раньше она называлась Иркутской), тоже была засеяна борделями. Именно сюда и хотели отселить торгующих телом женщин. Позже, ввиду специфики предоставляемых там услуг, улицу переименовали в Фонарную (по мотивам улиц красных фонарей). На Артиллерийской же бордели продолжали работать.
Долгое время общественность требовала искоренить проституцию с улиц Хабаровска, однако увеселительные заведения все равно работали, и лишь после революции 1917 года эта деятельность попала в списки запрещенных. Но это вовсе не значило, что бордели вмиг закрылись, напротив, «любовь» такого формата была очень даже востребована. Другое дело, что она стала официально нелегальной. «Любовь» продавали, но делали это скрыто, тайно и под покровом ночи.