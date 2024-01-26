Меры поддержки участников СВО предлагают уравнять

Сейчас участники специальной военной операции могут выполнять одинаковые задачи в одинаковых условиях, но при этом у них будут разные льготы и меры поддержки, рассказал член Общественной палаты РФ, доброволец, участник СВО Максим Григорьев.
Он напомнил, что в разных регионах установлены разные меры поддержки для участников спецоперации. Григорьев подчеркнул, что если на федеральном уровне вопрос решен, то с региональными мерами поддержки по прежнему нет единства.
Например, бывают ситуации, когда военнослужащий, доброволец из «именного» подразделения и доброволец из обычного подразделения служат на одном направлении, но имеют разные меры поддержки, несмотря на то, что все из одного региона России, объяснил общественник.
Ранее этот же вопрос поднимал депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, надо разные меры поддержки в регионах приводить к «общему знаменателю», но путем повышения льгот и выплат, а не снижения, пишет «ПГ» (18+).