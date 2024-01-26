Температурные качели: после потепления в Омскую область снова придут морозы

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области с воскресенья, 28 января, ожидается похолодание. Оно придёт на смену небольшому потеплению, которое наступило с пятницы, 26 января.
По прогнозу синоптиков, в пятницу днём в Омске будет от −2 до −7. Ожидается выпадение мокрого снега, гололёд. Снегопад продолжится и в субботу, 27 января. Температура воздуха в этот день составит от −9 до −14. Ночью — до −20.
В воскресенье, 28 января, придёт похолодание. Осадки прекратятся, ветер будет слабый. Температура воздуха ночью составит −22… −27 градусов, днём от −12 до −17.