Температурные качели: после потепления в Омскую область снова придут морозы

По прогнозу синоптиков, в пятницу днём в Омске будет от −2 до −7. Ожидается выпадение мокрого снега, гололёд. Снегопад продолжится и в субботу, 27 января. Температура воздуха в этот день составит от −9 до −14. Ночью — до −20.