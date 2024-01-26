Следком РФ потребовал отчёт по проверке ситуации с отоплением в Фокино

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе и результатах расследования уголовного дела, связанного с проблемой с теплоснабжением в ЗАТО Фокино, а также о принимаемых мерах по разрешению кризисной ситуации. Ранее в город выезжал губернатор края Олег Кожемяко, который обещал жителям решить вопрос с отоплением в жилфонде.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале рассказал, что в январе краевые власти получили множество жалоб жителей Фокино о холодных батареях. Проблема не решалась до вмешательства Министерство ЖКХ края и «Примтеплоэнерго».
«Теперь в этом будет разбираться и прокуратура», — написал губернатор Кожемяко.
Вообще тепло в дома подаётся. Но вот только температура теплоносителя ниже нормативной. В квартирах жителей Фокино 13−15 градусов. Люди винят во ситуации компания «ИКС-Фокино», которая не смогла обеспечить нормальный отопительный сезон в ЗАТО Фокино. Это предприятия по концессии должно было наладить в городе подачу тепла и горячей воды с этого сезона. Старая котельная была закрыта. Представители «ИКС» в свою очередь пишут, что от их предприятия теплоноситель уходит в соответствие с нормативная. Проблема в коммунальных городских сетях, где идут потери тепла.
Власти города и края обещают полностью восстановить подачу тепла в дома жителей ЗАТО Фокино до конца недели. Губернатор и глава местной администрации Александр Баранов осмотрели новую газовую котельную «ИКС-Фокино». Кстати, представитель концессионера при осмотре объекта не присутствовал. По мнению Кожемяко, затяжной кризис с отоплением связан с ненадлежащим выполнением обязанностей концессионером. Разобраться с положением дел предстоит региональным и муниципальным властям, а также органам прокуратуры и следкому.
Напомним, что за день до визита губернатора стало известно, что 60-летний исполнительный директор ООО «ИКС-Фокино» Виктор Кислицин скончался прямо в котельной, на своем рабочем месте. Семья Кислицина находится в Москве, но сам он работал и жил в Фокино, снимал квартиру.