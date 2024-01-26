Следком РФ потребовал отчёт по проверке ситуации с отоплением в Фокино

Вообще тепло в дома подаётся. Но вот только температура теплоносителя ниже нормативной. В квартирах жителей Фокино 13−15 градусов. Люди винят во ситуации компания «ИКС-Фокино», которая не смогла обеспечить нормальный отопительный сезон в ЗАТО Фокино. Это предприятия по концессии должно было наладить в городе подачу тепла и горячей воды с этого сезона. Старая котельная была закрыта. Представители «ИКС» в свою очередь пишут, что от их предприятия теплоноситель уходит в соответствие с нормативная. Проблема в коммунальных городских сетях, где идут потери тепла.