Комфортная зимняя погода ждет жителей Челябинской области 26 января

Комфортная зимняя погода ждет жителей Челябинской области в последнюю пятницу января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западной четверти 2−7 м/с, столбики термометров покажут минус 8−13 градусов.
В Челябинске 26 января минус 9−11, без существенных осадков. В семь утра в центре города минус 17, влажность 79%, ветер северо-западный 4 м/с, атмосферное давление около нормы — 744 мм ртутного столба.
Добавим, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (промышленных выбросов и автомобильных выбросов). В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 20 часов в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке и Златоусте действует предупреждение о НМУ первой степени, Магнитогорске — второй степени.