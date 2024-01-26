Комфортная зимняя погода ждет жителей Челябинской области 26 января

Добавим, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (промышленных выбросов и автомобильных выбросов). В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 20 часов в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке и Златоусте действует предупреждение о НМУ первой степени, Магнитогорске — второй степени.