Сотрудница кемеровской почты воровала лотерейные билеты и продукты

Как сообщают кузбасские правоохранители, бывшая начальница отделения кемеровской почты в Рудничном районе воровала лотерейные билеты и продовольственные товары. Она занималась этим с ноября 2022 года по июнь 2023. Ущерб составил более 75 тыс. рублей.