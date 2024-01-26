Сотрудница кемеровской почты воровала лотерейные билеты и продукты

Как сообщают кузбасские правоохранители, бывшая начальница отделения кемеровской почты в Рудничном районе воровала лотерейные билеты и продовольственные товары. Она занималась этим с ноября 2022 года по июнь 2023. Ущерб составил более 75 тыс. рублей.
40-летняя женщина подозревается в совершении уголовное дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённые лицом с использованием своего служебного положения), по которому проводится проверка.
Обвиняемая сотрудничает со следствием и даёт показания. Материалы направлены в следственные органы, где примут решение о возбуждении уголовного дела.