Сергей Кузнецов: в Новокузнецке нужно снести 82 дома и отремонтировать 419

Эксперты утвердили ремонт сквера им. В. П. Манеева (второй этап) и 10 пешеходных тротуаров и аллей. Среди них, например, тротуар по ул. Кирова от дома 89б до дома 101а, по пр. Запсибовцев от дома 3 до дома 39/96, по ул. Даурская от дома 1 до дома 8 по ул. Жасминная, аллея по ул. Разведчиков между домом 44 и домом 48, по ул. Новаторов от дома 3А до дома 15 и т. д. Полный список объектов можно найти здесь.