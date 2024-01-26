Сергей Кузнецов: в Новокузнецке нужно снести 82 дома и отремонтировать 419

Как сообщает глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём телеграм-канале, в городе нужно снести 82 аварийных дома и отремонтировать в текущем году 419 многоквартирных домов.
«В ближайшее время будет снесено 5 МКД, по 77 требуется разработка проектов организации демонтажа и финансирование на снос. В 2024 году запланирован ремонт кровель, замена лифтового оборудования, ремонт фасадов, подвальных помещений», — пишет мэр. Недавно он рассказал, что на месте сносимых аварийных домов в Куйбышевском районе построят новые жилые дома, социальные объекты и школу.
Также в текущем году на средства из всех бюджетов благоустроят 76 дворов и 11 общественных пространств. На это выделено 188 млн рублей.
Эксперты утвердили ремонт сквера им. В. П. Манеева (второй этап) и 10 пешеходных тротуаров и аллей. Среди них, например, тротуар по ул. Кирова от дома 89б до дома 101а, по пр. Запсибовцев от дома 3 до дома 39/96, по ул. Даурская от дома 1 до дома 8 по ул. Жасминная, аллея по ул. Разведчиков между домом 44 и домом 48, по ул. Новаторов от дома 3А до дома 15 и т. д. Полный список объектов можно найти здесь.