В Красноярске перед площадью Мира оборудуют платную парковку

Платную парковку организуют на участке между аркой 375-летия Красноярска и началом проспекта Мира. Сейчас это пешеходная зона.
Здесь уже установили оборудование, необходимое для организации платного паркинга. Парковка рассчитана на 68 мест, 7 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пользоваться ими они смогут бесплатно.
Стоимость одного часа будет такой же, как на других платных парковках в городе — 25 рублей. Оплатить можно будет при помощи банковской карты, паркомата или приложения в телефоне. Воспользоваться парковкой можно будет в любое удобное время, работать она будет круглосуточно, рассказали в мэрии Красноярска. О том, когда парковка начнет работать в платном режиме красноярцам сообщат позже.
По данным мэрии Красноярска сейчас в городе существует уже больше тысячи платных парковочных мест. Порядка 900 из них расположены в историческом центре города. Еще 100 — в Советском районе. В 2023 году услугами платного паркинга воспользовались 267 779 красноярцев.