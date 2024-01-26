В Красноярске перед площадью Мира оборудуют платную парковку

Стоимость одного часа будет такой же, как на других платных парковках в городе — 25 рублей. Оплатить можно будет при помощи банковской карты, паркомата или приложения в телефоне. Воспользоваться парковкой можно будет в любое удобное время, работать она будет круглосуточно, рассказали в мэрии Красноярска. О том, когда парковка начнет работать в платном режиме красноярцам сообщат позже.