Выходные в Екатеринбурге будут безветренными и комфортными

«В ближайшие дни в Свердловской области существенных изменений в характере погоды не ожидается. Температура воздуха будет оставаться близкой к климатической норме. Южные районы области находятся под слабым влиянием антициклона, сейчас это западная периферия Сибирского максимума. Значительных осадков в регионе до конца недели не прогнозируется», — говорится в сообщении.