Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Выходные в Екатеринбурге будут безветренными и комфортными

Синоптики обещают на выходные комфортную погоду без осадков, температура воздуха будет в пределах климатической нормы. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин.
Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 760 мм рт. ст. +15°

«В ближайшие дни в Свердловской области существенных изменений в характере погоды не ожидается. Температура воздуха будет оставаться близкой к климатической норме. Южные районы области находятся под слабым влиянием антициклона, сейчас это западная периферия Сибирского максимума. Значительных осадков в регионе до конца недели не прогнозируется», — говорится в сообщении.

26 января днем ожидается −8, −10, в субботу и воскресенье дневная температура составит −7, −8 градусов, ночью −11. Согласно информации Уральского гидрометцентра, ветер в выходные будет слабый и неустойчивый. Синоптики обещают переменную облачность.