Синоптики резко изменили прогноз по «зверскому» снегопаду в столице ДФО. Мощный снег обещали метеорологи для города, однако сейчас ожидается иная обстановка на указанные даты в феврале. Данные опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.
Еще вчера синоптики обещали для Владивостока мощный снегопад. Осадки ожидались сразу на два дня подряд в середине последнего зимнего месяца — 12 и 13 февраля. Но, сейчас все прогнозы кардинально и резко поменялись: 12 февраля возможен небольшой снег, а 13 вовсе будет теплая погода без осадков.
Синоптики просят приморцев отслеживать актуальные прогнозы погоды. Погода может в крае может быть непредсказуемой, поэтому важно учитывать ситуацию на дорогах день в день.