Синоптики резко изменили прогноз по «зверскому» снегопаду в столице ДФО

Еще вчера синоптики обещали для Владивостока мощный снегопад. Осадки ожидались сразу на два дня подряд в середине последнего зимнего месяца — 12 и 13 февраля. Но, сейчас все прогнозы кардинально и резко поменялись: 12 февраля возможен небольшой снег, а 13 вовсе будет теплая погода без осадков.