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Кубай рассказал, как начнется февраль в Приморье: тепла можно не ждать

ВЛАДИВОСТОК, 26 января, ФедералПресс. Главный приморский синоптик Борис Кубай дал прогноз на первую декаду февраля. Согласно предварительным данным, последний зимний месяц в Приморье начнется с морозов.
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Зима
Источник: РИА "Новости"

«1 февраля, скорее всего, пройдет арктический фронт, и в Приморье снова похолодает. В утренние часы первой декады февраля температура на севере края будет понижаться до минус 25−30 градусов», — рассказал Кубай.

Он отметил, что холоднее всего будет на севере края. Во Владивостоке в начале февраля ожидается до −15 мороза. Максимальные температуры будут в пределах −17 градусов, во Владивостоке ожидается −10…-8 градусов.

Как рассказал Кубай, в конце января в Приморье будет тепло. В последний день месяца на юге края столбики термометров поднимутся до нуля градусов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что последние выходные января порадуют приморцев теплой и солнечной погодой. Так, в субботу местами в крае будет в пределах −5…-1 градусов. В воскресенье в Приморье потеплеет еще на 1−3 градуса.