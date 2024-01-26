Кубай рассказал, как начнется февраль в Приморье: тепла можно не ждать

«1 февраля, скорее всего, пройдет арктический фронт, и в Приморье снова похолодает. В утренние часы первой декады февраля температура на севере края будет понижаться до минус 25−30 градусов», — рассказал Кубай.
Он отметил, что холоднее всего будет на севере края. Во Владивостоке в начале февраля ожидается до −15 мороза. Максимальные температуры будут в пределах −17 градусов, во Владивостоке ожидается −10…-8 градусов.
Как рассказал Кубай, в конце января в Приморье будет тепло. В последний день месяца на юге края столбики термометров поднимутся до нуля градусов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что последние выходные января порадуют приморцев теплой и солнечной погодой. Так, в субботу местами в крае будет в пределах −5…-1 градусов. В воскресенье в Приморье потеплеет еще на 1−3 градуса.