Эксперты объяснили кузбасскую инфляцию, оказавшуюся выше российской

По данным Банка России, годовая инфляция в Кузбассе в декабре по сравнению с ноябрём ускорилась на 0,45 и достигла 8,13% (средняя по Сибири составляет 8,04%, а по России — 7,42%). Эксперты объясняют ускорение инфляции многими причинами, но главная — это высокая потребительская активность.
Так, росли затраты животноводов на импортные корма и вакцины, обслуживание иностранного оборудования и повышение зарплат сотрудникам. Из-за этого цены на свинину, мясо, колбасу, сыр и яйцо в декабре увеличились быстрее. Также на динамику цен на куриное мясо и яйца влиял высокий спрос, превышающий предложение. Выросли расходы на сотрудников и логистику и у переработчиков зерна — поэтому стала дороже пшеничная мука, хлеб и булочные изделия. Подорожал и шоколад на фоне мирового дефицита какао-бобов.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре увеличился до 5,43% после 5,13% в ноябре, а на услуги уменьшился до 9,42% после 10,97%.
По прогнозу Банка России, жёсткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его последствия. Инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4%.