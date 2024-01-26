Эксперты объяснили кузбасскую инфляцию, оказавшуюся выше российской

Так, росли затраты животноводов на импортные корма и вакцины, обслуживание иностранного оборудования и повышение зарплат сотрудникам. Из-за этого цены на свинину, мясо, колбасу, сыр и яйцо в декабре увеличились быстрее. Также на динамику цен на куриное мясо и яйца влиял высокий спрос, превышающий предложение. Выросли расходы на сотрудников и логистику и у переработчиков зерна — поэтому стала дороже пшеничная мука, хлеб и булочные изделия. Подорожал и шоколад на фоне мирового дефицита какао-бобов.