Всестороннюю поддержку получат семьи с детьми в Хабаровском крае

— Согласно подписанному указу президента, дети могут получать социальную поддержку до 18 лет (или до 23 лет при обучении в вузе или колледже на очной форме). В Хабаровском крае, помимо финансовой поддержки, предусмотрены льготы в виде бесплатных путевок для детей от четырех до 15 лет в детские санатории и оздоровительные лагеря. Эти льготы предоставляются независимо от дохода семьи. Кроме того, семьи с тремя и более детьми имеют право на ежемесячную компенсацию в размере 30% от расходов на коммунальные услуги, — сказала заместитель министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.