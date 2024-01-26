Всестороннюю поддержку получат семьи с детьми в Хабаровском крае

2024 год объявлен президентом России Годом семьи. Поддержка семей стала ключевым аспектом социальной политики не только на федеральном уровне, но и в Хабаровском крае. Недавно открытое семейное МФЦ в Хабаровске стало местом, где посетители могут получить информацию о различных программах и возможностях адресной помощи семьям с детьми.
В крае более 180 тысяч семей, в которых воспитываются свыше 270 тысяч детей. Они получают 17 мер социальной поддержки. В декабре прошлого года открыли семейный МФЦ, который предоставляет всестороннюю поддержку семьям, включая информацию о выплатах, пособиях и компенсациях.
Также предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 21 965 рублей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Условия получения — рождение ребенка до 31 декабря 2022 года и отсутствие назначенного ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в Социальном фонде РФ.
— Согласно подписанному указу президента, дети могут получать социальную поддержку до 18 лет (или до 23 лет при обучении в вузе или колледже на очной форме). В Хабаровском крае, помимо финансовой поддержки, предусмотрены льготы в виде бесплатных путевок для детей от четырех до 15 лет в детские санатории и оздоровительные лагеря. Эти льготы предоставляются независимо от дохода семьи. Кроме того, семьи с тремя и более детьми имеют право на ежемесячную компенсацию в размере 30% от расходов на коммунальные услуги, — сказала заместитель министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.
В регионе наблюдается рост числа многодетных семей. За последние три года количество таких семей увеличилось на четыре тысячи, а число детей в них увеличилось более чем на 14 тысяч. На текущий момент в крае проживает 23 474 многодетных семьи, в которых воспитывается 78 844 ребенка.