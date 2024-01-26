В РФ создан дрон-конвертоплан «Ловкий», летающий быстрее всех дронов в зоне СВО

По словам его директора Алексея Германа, дрон сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160 и даже до 200 км/ч. Разработчики выбрали такую схему для экономии энергии: дрон взлетает как обычный квадрокоптер, а затем уже самостоятельно разгоняясь в воздухе, летит по законам аэродинамики как самолет.
«Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше. Обслуживать его может всего один оператор.
Отмечается, что новинка предназначена для разведки и корректировки огня. Экспериментальный образец «Ловкого» уже опробован бойцами на фронте. По итогам эксплуатации в зоне СВО была доработана его винтомоторная группа дрона, а также увеличена грузоподъемность.
В компании добавили, что ПВО противника не видит этот БПЛА, «Ловкий» для них — обычная «птица». Изделие уже получило патент на промышленный образец.