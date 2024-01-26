В РФ создан дрон-конвертоплан «Ловкий», летающий быстрее всех дронов в зоне СВО

По словам его директора Алексея Германа, дрон сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160 и даже до 200 км/ч. Разработчики выбрали такую схему для экономии энергии: дрон взлетает как обычный квадрокоптер, а затем уже самостоятельно разгоняясь в воздухе, летит по законам аэродинамики как самолет.