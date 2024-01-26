Тысячи «умных счетчиков» установят в Екатеринбурге

В текущем году на территории Екатеринбурга установят 14 тысяч «умных счетчиков» — индивидуальных приборов учета электроэнергии. На эти цели «Россети Урал» направят порядка 326 миллионов рублей.
По данным пресс-службы компании, новые счетчики появятся в частном секторе Екатеринбурга, в поселках Палкинский торфяник, Исток, Уралмаш, ДНП Усадьба.
Напомним, в Свердловской области установка индивидуальных приборов учета электроэнергии в соответствие с федеральным законом и является для граждан бесплатной.