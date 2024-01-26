Работу катка и горки на центральной площади Владивостока продлили до 10 февраля

Каждый день новогодний городок посещают сотни жителей и гостей Владивостока. Туристско-информационный центр Приморского края продолжит контролировать работу сооружения по установленному расписанию. Каток будет доступен с 12:00 до 21:00, технические перерывы — с 15:00 до 16:30 и с 18:00 до 19:30. Прокатиться с горки можно с 12:00 до 21:00.