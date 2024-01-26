Работу катка и горки на центральной площади Владивостока продлили до 10 февраля

Во Владивостоке по инициативе мэра приморской столицы Константина Шестакова работу катка, горки и фудгородка продлевают до 10 февраля включительно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Каждый день новогодний городок посещают сотни жителей и гостей Владивостока. Туристско-информационный центр Приморского края продолжит контролировать работу сооружения по установленному расписанию. Каток будет доступен с 12:00 до 21:00, технические перерывы — с 15:00 до 16:30 и с 18:00 до 19:30. Прокатиться с горки можно с 12:00 до 21:00.
Помимо этого, в день закрытия городка состоится большой праздник, посвящённый Восточному Новому году. 10 февраля с 12:00 до 21:00 на центральной площади пройдут мастер-классы по восточной гимнастике, запуск в небо воздушных змеев и концерт.
К разбору городка приступят с 11 февраля, а демонтажом новогодней ели займутся с 29 января.