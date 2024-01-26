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Алматы засыпает снегом

В Алматы активизировались меры по уборке снега в связи с недавним снегопадом. С начала снегопада в 04:00 утра 26 января, к 09:00 уже выпало 2 см снега. Для предотвращения обледенения, до наступления снегопада магистральные улицы были обработаны жидкими реагентами. С 05:00 началась посыпка противогололедными материалами (ПГМ), при этом использовано 386 тонн ПГМ, сообщает El.kz со ссылкой на городской акимат.
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Алматы засыпает снегом
Источник: Акимат Алматы

Осуществляется механизированная уборка тротуаров, вручную очищаются остановки и надземные пешеходные переходы. Ночью в работах участвовали 416 единиц спецтехники и 268 дорожных рабочих.

Также продолжаются работы по массовому вывозу снега, в которых задействовано 19 погрузчиков, 66 самосвалов, 3 трактора и 2 автогрейдера. С 17 января было вывезено 87 тысяч кубических метров снега.

На данный момент в работах задействованы 458 единиц техники, в том числе 153 пескоразбрасывателя и 169 малогабаритных тротуароуборочных машин, а также 1224 дорожных рабочих. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство для контроля за выполнением работ.

По прогнозам РГП «Казгидромет», 26 января утром и днем ожидается умеренный снег, а температура воздуха будет колебаться в пределах −1…-3 градуса мороза.