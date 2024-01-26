Алматы засыпает снегом

В Алматы активизировались меры по уборке снега в связи с недавним снегопадом. С начала снегопада в 04:00 утра 26 января, к 09:00 уже выпало 2 см снега. Для предотвращения обледенения, до наступления снегопада магистральные улицы были обработаны жидкими реагентами. С 05:00 началась посыпка противогололедными материалами (ПГМ), при этом использовано 386 тонн ПГМ, сообщает El.kz со ссылкой на городской акимат.