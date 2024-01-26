Семья ушастых сов поселилась в Петербурге

Семья ушастых сов переселилась из лесов Ленобласти в Петербург. Теперь пернатые обитают в Купчино. Их заметили в одном из парков Фрунзенского района. Хотя увидеть их можно редко, ведь днем они сидят в укромных местах, из которых выбираются только ночью. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.