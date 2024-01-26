В Хабаровске стартовал IX региональный юношеский конкурс «Ледышка — Ха!»

Сегодня на площади имени Ленина в Хабаровске стартовал IX Открытый региональный юношеский конкурс по ледяной скульптуре «Ледышка — Ха!» (0+). В этом году тематикой творческих работ стал «Дальний Восток», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.