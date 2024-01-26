В Хабаровске стартовал IX региональный юношеский конкурс «Ледышка — Ха!»

Сегодня на площади имени Ленина в Хабаровске стартовал IX Открытый региональный юношеский конкурс по ледяной скульптуре «Ледышка — Ха!» (0+). В этом году тематикой творческих работ стал «Дальний Восток», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Наш конкурс с каждым годом становится все более востребованным среди талантливой молодежи Дальнего Востока. Это прекрасная возможность для обмена творческим опытом между студентами колледжей искусств и культуры и учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств в области ледяной скульптуры, — отметил министр культуры края Юрий Ермошкин.
В конкурсе соревнуются участники в возрасте от 13 до 18 лет. Всего ледяные композиции создадут десять команд, в числе которых студенты Хабаровского краевого колледжа искусств, учащиеся детской художественной школы Амурского района, Школ искусств № 6 и № 7 Хабаровска, Центра детского творчества «Радуга талантов» и Детской школы имени Азы Анисимовны Гуриной села Спасское Приморского края.
В этом году жюри — члены Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и хабаровского отделения Творческого союза художников России — будут оценивать композиции по таким критериям как: оригинальность замысла, выразительность, мастерство исполнения, соответствие и раскрытие темы, художественный образ.
Конкурсные мероприятия пройдут 26 и 27 января с 11 до 17 часов, а подведение итогов и награждение состоится 27 января в 17 часов.
Организаторами мероприятия выступает Хабаровский краевой колледж искусств при поддержке министерства культуры края, комитет по делам молодежи и Краевой центр молодёжных инициатив.