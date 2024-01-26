«Иногда ее называют маяком»: красноярский фотограф рассказал о загадочной дивногорской башне

Красноярский фотограф Сергей Токарев раскрыл секрет загадочной дивногорской башни на берегу Енисея. Видео и фото он опубликовал в социальных сетях.
Башня построена в 1961 году — эта дата выложена на фасаде кирпичами. Несмотря на то, что иногда ее называют маяком, она не имеет никакого отношения к речной навигации. Это часть старого водозабора. До постройки ГЭС она питала город водой. Раньше на вершину башни вел железный мост, но его снесли. Рядом с ней есть опоры, без надстроек. Сейчас водозаборная башня заброшена.
Сергей Токарев рассказал Newslab, что добраться до локации достаточно просто: «Зимой есть тропинка вдоль берега, а летом все изъезжено машинами. Люди там отдыхают с шашлыками, поэтому нет проблем с тем, чтобы подъехать. Надо смотреть через лес, где эта башня, чтобы не проехать. Если воды летом нет, то к ней можно подойти пешком. Сейчас Енисей малоснежный, поэтому можно так сделать. До этого, когда вода была большая, башня была отрезана от берега», — поделился фотограф Сергей Токарев.