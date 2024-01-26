«Иногда ее называют маяком»: красноярский фотограф рассказал о загадочной дивногорской башне

Сергей Токарев рассказал Newslab, что добраться до локации достаточно просто: «Зимой есть тропинка вдоль берега, а летом все изъезжено машинами. Люди там отдыхают с шашлыками, поэтому нет проблем с тем, чтобы подъехать. Надо смотреть через лес, где эта башня, чтобы не проехать. Если воды летом нет, то к ней можно подойти пешком. Сейчас Енисей малоснежный, поэтому можно так сделать. До этого, когда вода была большая, башня была отрезана от берега», — поделился фотограф Сергей Токарев.