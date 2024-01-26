Тепло вернулось в дома жителей Уручья

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Тепло и горячая вода поданы всем отключенным потребителям, говорится в сообщении Минскэнерго в официальном Telegram-канале.
Накануне вечером стало известно, что на улице Острошицкой прорвало трубу отопления. В кратчайшие сроки на место аварии прибыли сотрудники филиала "Минские тепловые сети и локализовали повреждение.
В результате аварии и проведения ремонтных работы горячая вода и отопление отсутствовали в 18 жилых домах на улицах Городецкая, Острошицкая, Ложинская и проспекте Независимости.
Это также затронуло 2 детских сада и школу в районе Уручье и несколько административных зданий.
В Минскэнерго планировали ликвидировать последствия аварии к 8:00 часам утра 26 января, но специалисты справились с задачей к 2:15 и горячее водоснабжение и отопление были восстановлены.
«Персонал филиала “Минские тепловые сети” РУП “Минскэнерго” принял все необходимые меры, чтобы в самые кратчайшие сроки устранить повреждение», — подчеркнули энергетики.