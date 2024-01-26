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Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в ближайшие дни

Возможна слабая метель.
Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 27 января, в Татарстане под влиянием периферии южного циклона ожидается небольшой снег. Может образоваться слабая метель. Ночью будет −8..-13 градусов, днем от −4 до −9 градусов.

В воскресенье, по прогнозу Гидрометцентра РТ, республика окажется в малоградиентном барическом поле пониженного давления. Будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Днем ожидается от −4 до −9 градусов, ночью — до минус 14−18 градусов.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели, 29—30 января, будет спокойная погода, возможен небольшой снег.