Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в ближайшие дни

В воскресенье, по прогнозу Гидрометцентра РТ, республика окажется в малоградиентном барическом поле пониженного давления. Будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Днем ожидается от −4 до −9 градусов, ночью — до минус 14−18 градусов.