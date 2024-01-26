Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в ближайшие дни

В субботу, 27 января, в Татарстане под влиянием периферии южного циклона ожидается небольшой снег. Может образоваться слабая метель. Ночью будет −8..-13 градусов, днем от −4 до −9 градусов.
В воскресенье, по прогнозу Гидрометцентра РТ, республика окажется в малоградиентном барическом поле пониженного давления. Будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Днем ожидается от −4 до −9 градусов, ночью — до минус 14−18 градусов.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели,