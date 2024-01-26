Как спастись при встрече с волками, рассказали южноуральцам

Страшный случай нападения волков в соседнем регионе произошёл в посёлке Курорт «Озеро Медвежье» в минувший понедельник, 22 января. Животные искусали четверых, трое из которых попали в больницу, а одна женщина погибла.
В Минэкологии Челябинской области отметили, что проводят мероприятия по сдерживанию численности волков в нашем регионе, ведь они не только опасны для человека, но и наносят большой вред, нападая на сельскохозяйственных животных.
— Помимо того, что волк может серьёзно покалечить и нанести смертельные травмы, он ещё является переносчиком опасных болезней, таких, как бешенство, сибирская язва и ряда других, — отметил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин. — Численность этого хищника находится у нас на особом контроле. Благодаря профилактическим мероприятиям за последние пять лет в Челябинской области удалось сократить численность волков более чем на 40 процентов.
Чтобы обезопасить своих маленьких детей от встреч с волком, родителям не стоит отпускать на улицу ребят одних, особенно в деревнях, сёлах и на окраинах городов. Важно обращать внимание на крупных собак, находящихся без хозяина, ведь их легко спутать с хищником. В случае встречи с таким животным ни в коем случае не приближайтесь к нему и старайтесь обойти зверя. Если волк начинает рычать, прижимать уши и приближаться, то следует укрыться в безопасном месте — подъезде, дворе, автомобиле и позвонить в службу спасения. Убегать — идея плохая, ведь это может спровоцировать нападение. А если хищник всё-таки набросился, нужно громко кричать, звать на помощь и отбиваться всем, что попадётся под руку.
В последнее время на территории Челябинской области начали прогуливаться лисы, которые без страха выходят к людям. Но приближаться к ним, а тем более кормить и гладить, очень опасно. Поэтому важно знать о правилах поведения при встрече с этими лесными хищницами.