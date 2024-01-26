Как спастись при встрече с волками, рассказали южноуральцам

Чтобы обезопасить своих маленьких детей от встреч с волком, родителям не стоит отпускать на улицу ребят одних, особенно в деревнях, сёлах и на окраинах городов. Важно обращать внимание на крупных собак, находящихся без хозяина, ведь их легко спутать с хищником. В случае встречи с таким животным ни в коем случае не приближайтесь к нему и старайтесь обойти зверя. Если волк начинает рычать, прижимать уши и приближаться, то следует укрыться в безопасном месте — подъезде, дворе, автомобиле и позвонить в службу спасения. Убегать — идея плохая, ведь это может спровоцировать нападение. А если хищник всё-таки набросился, нужно громко кричать, звать на помощь и отбиваться всем, что попадётся под руку.